Veeda-Gruppe firmiert um in „Veeda Lifesciences"

Dr. Mahesh Bhalgat, Group CEO und Managing Director von Veeda Lifesciences, erklärte: „Der Name Veeda Lifesciences und das neue Logo, das modern und dynamisch gestaltet ist, symbolisieren den zukunftsorientierten Ansatz der Gruppe und ihr Engagement für ihre Kernwerte und ihre Mission. Sie verleiht unserem Wachstum und unserer Vision für die Zukunft einen zusätzlichen Wert, indem sie nach Innovation, Spitzenleistungen und Kundenzufriedenheit strebt. Wir werden unser Dienstleistungsangebot weiter ausbauen, um den wachsenden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden."

Veeda Lifesciences wurde 2004 in Indien gegründet und ist heute in fünf Ländern tätig, während es in 26 Ländern Studien durchführt. Mit der strategischen Akquisition von Bioneeds im Jahr 2021 erweiterte Veeda ihr Angebot an präklinischen Dienstleistungen. Heute bietet Veeda Lifesciences eine breite Palette von Dienstleistungen für die Biowissenschafts- und Gesundheitsbranche mit namhaften Sponsoren, darunter führende globale Pharmaunternehmen. Veeda Lifesciences ist jetzt in vier strategischen Geschäftsbereichen organisiert. Der Geschäftsbereich Clinical Trials umfasst die Aktivitäten von Veeda in Europa (ursprünglich Health Data Specialists) und patientenbasierte klinische Studien in Indien. Die Healthy Volunteer Services umfassen Tätigkeiten in Gujarat (Indien), einschließlich der klinischen Bioanalyse für kleine Moleküle. Biopharma Services in Bengaluru (Indien) umfassen die analytische Charakterisierung und funktionelle Charakterisierung von Biologika sowie die Zelllinien- und Prozessentwicklung und die klinische Bioanalyse großer Moleküle. Preclinical Testing Services, die präklinischen Testdienstleistungen von Veeda, mit Sitz in Karnataka (Indien), umfassen unsere Forschungsdienstleistungen im Bereich der Chemie und Biologie.