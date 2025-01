Positive Goldpreisentwicklung für 2025 erwartet

Gold hat trotz der jüngsten Konsolidierung ein beeindruckendes Jahr hinter sich. So gehen Experten der Bank of America davon aus, dass 2025 die lang ersehnte Marke von 3.000 US-Dollar je Unze fallen könnte. Die Aussichten dafür sind angesichts der angekündigten Neuverschuldung in den USA und anderswo gut.

Das Edelmetall erlebt ein goldenes Jahr!

Der Goldpreis hat 2024 um mehr als 27 Prozent zulegen können. Damit hat das Edelmetall auch den DAX (+19%) deutlich hinter sich gelassen und ist nicht nur seinem Ruf als sicherer Hafen gerecht geworden, sondern konnte sich als Renditebringer auszeichnen. Denn trotz aller Rekorde an den Börsen war es ein schwieriges Jahr für die Weltwirtschaft. Die Wirtschaft stockt in Europa wie in Ostasien. Noch dazu steigen die Schulden weltweit in einem hohen Tempo an. So mussten die USA erstmals mehr für Zinsen ausgeben als für den üblicherweise größten Haushaltsposten, das Militär. Unter Donald Trump dürfte sich dieser Exzess fortsetzen, kündigte der designierte Präsident doch weiter Ausgaben an.

Viel spricht für Gold!

Neben der Bank of America geht auch Goldman Sachs von einem weiteren Anstieg des Goldpreises im kommenden Jahr aus. Hinzu kommt, dass die Zinsen – unabhängig von allen kurzfristigen Einschätzungen – immer noch historisch niedrig sind. Dementsprechend bleibt Gold eine attraktive Anlage. Zudem dürften immer mehr Vermögensverwalter in Gold-ETF umschichten. Nicht zuletzt hat Gold in den vergangenen Wochen im Zuge einer Konsolidierung einen soliden Boden rund um die Marke von 2.600 US-Dollar Unzen ausgebildet. Der nächste größere Widerstand befindet sich erst bei 2.715 US-Dollar.

Goldaktien: Unterschiedliche Erwartungen der Analysten

Auch Goldaktien könnten 2025 von einem steigenden Goldpreis profitieren. Dieses Jahr blieben jedoch die Platzhirsche Newmont und Barrick Gold hinter den Erwartungen zurück. So geben Analystenhäuser wie RBC Capital Markets, BNP Paribas Exane, CIBC World Markets, National Bank und zahlreiche weitere Häuser für Newmont jüngst nur noch eine neutrale Bewertung. Für Barrick Gold ist CIBC World Markets weniger optimistisch. UBS senkt seine Meinung und wechselt zu ‚Neutral‘.