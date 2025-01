Aurania Direktoren erhalten Aktienoptionen anstelle von Honoraren

Toronto, Ontario, 2. Januar 2025 - Aurania Resources Ltd. (TSXV : ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass seine Directors ihre vierteljährlichen Director-Honorare in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld für den Zeitraum bis 31. Dezember 2024 erhalten haben

Die Direktoren (die "Optionsinhaber") des Unternehmens haben sich bereit erklärt, ihre vierteljährlichen Direktorenhonorare für 2024 in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld zu erhalten. Am 31. Dezember 2024 wurden jedem Direktor 13.500 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von C$ 0,425 gewährt. Insgesamt wurden den Direktoren 54.000 Aktienoptionen als Ersatz für ihre Direktorenhonorare für das vierte Quartal 2024 gewährt.

Alle diese Optionen können während eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Datum der Gewährung ausgeübt werden und sind sofort nach der Gewährung unverfallbar. Beabsichtigt ein Optionsinhaber, diese Optionen auszuüben, so ist er allein für die Zahlung des gesamten Ausübungspreises verantwortlich.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, das Lost Cities - Cutucu Projekt, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca , sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

