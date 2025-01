Brent Oil könnte Rallye entfesseln. BP, Shell & Co. mit kräftigen Kursgewinnen

Aktuell zeichnet sich bei Brent Oil ein bemerkenswertes Ausbruchsszenario ab, denn ob der fundamentalen Gemengelage käme ein Ausbruch auf der Oberseite zum aktuellen Zeitpunkt doch ein wenig überraschend. Um das Ausbruchszenario zu forcieren, müsste Brent Oil nun den Widerstandsbereich um 76 US-Dollar nachhaltig überwinden. In diesem Fall würde eine langwierige Seitwärtsbewegung ihr Ende finden. Brent Oil bewegte sich seit Oktober 2024 in den Begrenzungen 76 US-Dollar bis 70 US-Dollar seitwärts.

In den letzten Handelswochen bildete sich im Brent-Chart eine zunächst unscheinbare Dreiecksformation (orange dargestellt) aus. Die Auflösung eines symmetrischen Dreiecks lässt einen dynamischen Bewegungsimpuls erwarten, die Richtung bleibt aber zunächst offen. Brent Oil löste das Dreieck über die Oberseite auf und nahm daraufhin Fahrt auf. Sollte dem Ölpreis nun auch noch der Ausbruch über die 76 US-Dollar gelingen, würde sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 81+ US-Dollar bzw. 84 US-Dollar eröffnen. Die Risiken eines etwaigen Fehlausbruchs sind allerdings nicht von der Hand zu weisen, zumal der Markt noch auf wichtige Daten wartet. Doch nicht nur Brent Oil sorgt derzeit für Gesprächsstoff im Rohstoffbereich. Lesen Sie hierzu die Kommentare zu Gold („Gold bald bei 3.000 US-Dollar"), zu Silber („20 USD oder 40 USD“) und zu Kupfer („Kupfer taumelt ins neue Jahr“).

US-Daten im Blick

In Kürze (nach Redaktionsschluss) werden in den USA die EIA-Daten für die Woche zum 27. Dezember erwartet. Setzt sich der Bestandsabbau fort? Und womöglich noch wichtiger ist die Antwort auf die Frage: Was macht die Ölproduktion?

Während der Markt auf frische Daten wartet, schauen wir noch einmal auf die Daten für die Woche zum 20. Dezember. So vermeldete die EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 20. Dezember eine Ölförderung von 13,585 Mio. bpd. Das lag nur knapp unter dem bisherigen Rekord aus der Woche zum 06. Dezember. Damals wurde eine Produktion in Höhe von 13,631 Mio. bpd vermeldet. Von einer Trendumkehr ist also weiterhin nichts zu sehen. Vielmehr sollte in den kommenden Monaten ein weiterer Ausbau der Produktionskapazitäten nicht überraschen. Unterstützend wirkte sich hingegen der deutliche Rückgang der US-Rohöllagerbestände aus. Die EIA gab für die Woche zum 20. Dezember die Bestände mit 416,8 Mio. Barrel an. Im Vergleich zur Vorwoche wurde damit ein deutliches Minus in Höhe von etwa 4,2 Mio. Barrel verzeichnet.

Zusammengefasst – Brent Oil vielversprechend, aber Vorsicht ist geboten

Der Vorstoß auf der Oberseite ist vielversprechend angelaufen. Noch ist das Ganze jedoch zurückhaltend zu bewerten. Sollte es jedoch für den Ölpreis nachhaltig über die 76 US-Dollar gehen, würde sich die Tür auf der Oberseite weit öffnen. Ein Preisanstieg auf 81 US-Dollar bzw. 84 US-Dollar könnte sich daraufhin anschließen. Zentrale Bedeutung als Unterstützung hat unverändert der Preisbereich 70 US-Dollar / 68 US-Dollar.

BP – Aktie legt zum Jahresauftakt kräftig zu

Die Aktien der Ölproduzenten reagierten mit deutlichen Kursgewinnen auf die aktuellen Entwicklungen am Ölmarkt. Blicken wir stellvertretend auf die BP-Aktie. Diese startete ebenfalls mit kräftigen Kursgewinnen und könnte nun ihre untere Trendwende vorantreiben und die Ketten des Abwärtstrends endgültig sprengen. Der Chart (auf Euro-Basis) verdeutlicht die spannende Lage.

Der Versuch, den Abwärtstrend hinter sich zu lassen, ist deutlich zu erkennen. Bislang fehlte dem Versuch jedoch Durchschlagskraft. Um das Thema untere Trendwende entscheidend voranzubringen, muss BP die Widerstandszone um 5+ Euro aufbrechen. Auf dem Weg dahin wartet jedoch im Bereich von 4,8+ Euro ein vorgelagerter Widerstand. Ein erfolgreicher Vorstoß über die 4,8+ Euro könnte der Aktie einen weiteren Schub in Richtung 5+ Euro geben.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

