UNTERNEHMEN vom 02.01.2025 - 15.15 Uhr

Rüstungskonzern Leonardo will europäische Allianzen vorantreiben

MÜNCHEN - Der Chef des italienischen Rüstungskonzerns Leonardo , Roberto Cingolani, will sich für eine intensivere Zusammenarbeit innerhalb der Branche einsetzen. "Wir wollen Allianzen in der europäischen Verteidigungsindustrie vorantreiben", sagte er im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstagausgabe). Europas Unternehmen seien zwar "groß, aber längst nicht so groß wie etwa US-amerikanische Unternehmen". Daher habe sich sein Unternehmen das strategische Ziel verordnet, "europäische Giganten zu schaffen, die auf Kooperation gründen".

Kartellamt will keinen Ladesäulen-Preisvergleich anbieten

DÜSSELDORF - Eine zentrale Erfassung von Preisen an E-Auto-Ladesäulen hält Kartellamts-Chef Andreas Mundt für riskant. "Bei Ladesäulen befürchte ich, dass eine zentrale Erfassung und Veröffentlichung aller Preise es den Anbietern erleichtern könnte, ihre Preise aufeinander abzustimmen", sagte der Präsident des Bundeskartellamts der "Rheinischen Post".

Mehr Frauen in den Vorständen der Dax-Konzerne



MÜNCHEN - Frauen erobern immer mehr Spitzenpositionen in der deutschen Wirtschaft. Nach einer Auswertung der Personalberatung Russell Reynolds ist ihr Anteil in den Vorständen der Dax -Konzerne im vergangenen Jahr von 23 Prozent auf über 25 Prozent gestiegen. Erstmals werden drei Dax-Konzerne von einer Vorstandsvorsitzenden geführt: die Commerzbank von Bettina Orlopp, Daimler Truck von Karin Rådström und Merck von Bélen Garijo.

Union will 'Frühstart' für private Altersvorsorge



BERLIN - Die Union will einen breiten Durchbruch für mehr private Altersvorsorge erreichen und deshalb schon für Kinder eine staatlich geförderte "Frühstart-Rente" aufbauen. Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei einfach zu vermitteln: "Fangt früh an mit kleinen Beträgen und lasst sie lange liegen." Dies sorge dafür, dass man im Alter ein vernünftiges finanzielles Polster habe. Im Programm für die Bundestagswahl schlagen CDU und CSU vor, dass jedes Kind zwischen sechs und 18 Jahren jeden Monat zehn Euro in ein eigenes Kapitalmarktdepot als "Startvermögen" eingezahlt bekommen soll.

RWE-Chef lehnt Rückkehr zu Atomkraft ab



BERLIN - RWE -Chef Markus Krebber lehnt die von der Union in Spiel gebrachte Rückkehr zur Atomkraft in Deutschland ab. "Die Zeit für die drei Kraftwerke, die für sechs Prozent der deutschen Stromproduktion standen, ist abgelaufen", sagte Krebber der "Rheinischen Post" (Dienstag).

