mutares - Aktie im Rampenlicht - 02.01.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von mutares einen Gewinn von +7,44 % verbuchen.

Mit einer Performance von +8,39 % konnte die mutares Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,84 % geändert.

Kurz vor dem Jahreswechsel berichtet Mutares, dass die Übernahme von Natura sp. z o.o. abgeschlossen wurde. Verkäufer war die Pelion S.A. Mit dieser Plattform-Investition wird der Bereich Retail & Food gestärkt. Angekündigt wurde der Kauf Anfang …

Die Aktien von Mutares haben sich zum Start ins Börsenjahr 2025 von ihrer 21-Tage-Linie weiter nach oben abgesetzt. Die Beteiligungsgesellschaft hatte kurz vor dem Jahresende 2024 einen weiteren Zukauf gemeldet. Mit der Übernahme des spanischen …

Die Mutares SE & Co. KGaA hat am 30. Dezember 2024 eine Vereinbarung zur Übernahme von Nervión Industries, Engineering and Services, S.L.U. von Amper S.A. unterzeichnet. Dies stellt die achtzehnte Akquisition des Unternehmens im Jahr 2024 dar und …