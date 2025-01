Rechnerisch noch nicht am Ziel angelangt

Unterhalb von 139,89 US-Dollar würden in der Datadog-Aktie weitere Abschläge drohen, diesmal auf 126,91 US-Dollar und somit den EMA 200 und darunter glatt 120,00 US-Dollar. Spätestens am zuletzt genannten Niveau sollte eine Stabilisierung einsetzen und wieder für Aufwind im Wertpapier sorgen. Genau diese Stellen sollten bei einem sich abzeichnenden Boden genauer unter die Lupe genommen werden, um nicht den idealen Einstiegspunkt für eine Long-Position zu verpassen. Gelingt es dagegen vorzeitig über das Niveau von mindestens 158,90 US-Dollar zu steigen, würde ein relativ rascher Test der Rekordstände bei 170,08 US-Dollar denkbar.

Fazit:

Im Bereich zwischen 120,00 und 126,91 US-Dollar verläuft eine vergleichsweise starke Unterstützung, dieser Bereich grenzt auch das übergeordnete Ziel resultierend aus der SKS-Formation ein. Bei einem sich abzeichnenden Boden könnte an einer dieser Stellen und aufgrund des weiterhin intakten übergeordneten Aufwärtstrends ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ2PH2 in Erwägung gezogen werden. Als Beispielrechnung ergibt sich vom gegenwärtigen Niveau aus bei einem Anstieg an die Rekordstände eine Renditechance von 90 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 5,21 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings an den noch zu erwartenden Verlaufstiefs orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen.