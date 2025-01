Goldinvest.de Altiplano Metals - Lieferung von Kupfer- und Goldmine Santa Beatriz in Kürze! Mit der Kupfer-, Gold- und Eisenerzaufbereitungsanlage El Peñón verfügt die kanadische Altiplano Metals (WKN A2JNFG / TSXV APN) über eine äußerst wertvolle Anlage in Chile. Bislang wurde die Verarbeitungsanlage, in der gerade ein neuer Brecher zur Kapazitätserhöhung installiert wurde, mit Material aus der Untertagemine Farellon (Kupfer, Gold und Eisen) beliefert; es wird jedoch erwartet, dass in naher Zukunft auch Erz aus der Mine Santa Beatriz in die Anlage eingespeist wird. Altiplano informiert nun über den aktuellen Stand der Dinge in dieser Hinsicht.