Airbus gefragt - Analysten erwarten starke Dezember-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus haben am Donnerstag in Erwartung starker Auslieferungszahlen für Dezember kräftig zugelegt. Das selbst gesteckte Jahresziel des Flugzeugbauers von 770 ausgelieferten Maschinen scheine erreichbar, hieß es von Analysten. Die aktuellen Zahlen werden am kommenden Donnerstag veröffentlicht.

An den insgesamt wenig veränderten Handelsplätzen in Paris und Frankfurt setzten sie sich im EuroStoxx 50 und Dax an die Spitze. Die Anteilscheine des deutsch-französischen Unternehmens gewannen am Nachmittag etwas mehr als dreieinhalb Prozent auf rund 160 Euro.