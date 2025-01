E-Autos in Dänemark dominierend - Spitzenwerte in Norwegen Elektroautos machen in Dänemark mittlerweile mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Pkw aus. Im Jahr 2024 wurden im nördlichsten deutschen Nachbarland rund 173.000 Neuwagen verkauft, darunter 51,5 Prozent E-Autos, wie die Branchenorganisation …