KONJUNKTUR vom 02.01.2025 - 17.00 Uhr

LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Dezember erneut leicht verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 45,1 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Damit wurde eine erste Einschätzung, die noch eine Stagnation bei 45,2 Punkten ergeben hatte, leicht nach unten revidiert.

WASHINGTON - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gesunken. Ihre Anzahl fiel in der vergangenen Woche um 9.000 auf 211.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 221.000 Anträgen gerechnet.

Eurozone: Wachstum der Geldmenge beschleunigt sich



FRANKFURT - Das Wachstum der Geldmenge im Euroraum hat sich im November stärker als erwartet beschleunigt. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Monatsvergleich um 3,8 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im Vormonat war die Geldmenge um 3,4 Prozent gewachsen. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 3,5 Prozent erwartet.

ROUNDUP: Erwerbstätigenzahl auf Rekord - aber Ausblick für 2025 trüb

WIESBADEN - Trotz der Wirtschaftskrise hat die Zahl der Beschäftigten in Deutschland 2024 einen neuen Höchststand erreicht. Im Jahresdurchschnitt waren rund 46,1 Millionen Menschen mit Arbeitsort hierzulande erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. "Das waren so viele Erwerbstätige wie noch nie seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990." Jedoch wuchs die Beschäftigung nur noch in Dienstleistungsbereichen, während sie im Bau und im Produzierenden Gewerbe sank. Im neuen Jahr erwarten Fachleute mehr Arbeitslose.

ROUNDUP 2: Stimmung in Chinas Industrie trübt sich ein - Aber auf Expansionskurs

PEKING - Die Stimmung in Chinas verarbeitendem Gewerbe hat sich zuletzt deutlich verschlechtert. Der Sektor bleibt aber den aktuellen Umfragen unter Einkaufsmanagern der Branche knapp auf Expansionskurs. Der an Silvester veröffentlichte staatliche Einkaufsmanagerindex, der sich auf staatlich dominierte und große Unternehmen bezieht, fiel im Dezember um 0,2 Punkte auf 50,1 Zähler, wie das Statistikamt am Dienstag in Peking mitteilte. Damit fiel der Rückgang etwas höher als von Experten erwartet aus.

