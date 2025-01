Elmos Semiconductor verlängert Vertrag von Konzernchef Schneider bis Ende 2030 Elmos Semiconductor setzt an der Unternehmensspitze auf Kontinuität. Der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Arne Schneider sei um weitere fünf Jahre bis Ende Dezember 2030 verlängert worden, teilte der Chipkonzern am Donnerstag in Dortmund mit. Der …