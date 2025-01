Nicht Tesla & Bayer: 3 Dividendenaktien für 2025, die Insider vermehrt gekauft haben

Deutschland befindet sich derzeit in einer konjunkturellen Schwächephase, die sich in einer rückläufigen Wirtschaft und steigenden Arbeitslosenzahlen bemerkbar macht. Vor allem ist Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit in den vergangenen Jahren konstant gesunken. Die Ursachen sind vielfältig und reichen von zu hohen Unternehmenssteuern, einer ausufernden Bürokratie und zu hohen Energiekosten über eine bürokratische Fachkräftepolitik bis hin zu einem unfairen Wettbewerb, insbesondere mit chinesischen Herstellern. Die Lösungen für diese Probleme nennt die Wirtschaft selbst, die Politiker dringend anhören und umsetzen sollten.

Dennoch bieten schwache Wirtschaftsphasen für Investoren langfristig auch häufig gute Einstiegsgelegenheiten. Dies zeigt sich an zahlreichen Insidern, die zuletzt vermehrt Aktien des eigenen Unternehmens gekauft haben.