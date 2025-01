Dax legt zu - Öl und Gas deutlich teurer

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 20.025 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nachdem der Dax zum Mittag nachgelassen hatte, näherte er sich am Nachmittag knapp dem Allzeithoch an.



Impulse kamen aus den USA. "Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung kamen etwas niedriger rein als vorher erwartet worden war", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Das dürfte vorerst zwar die Zinssenkungshoffnungen weiter dämpfen, aber das gesamte Konjunkturbild in den USA festigen."





