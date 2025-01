Deutsche Indizes überflügeln US-Börsen: DAX & Co. im Aufwind!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Aktienindizes eine starke Performance im Vergleich zu ihren US-amerikanischen Pendants. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,85% und steht aktuell bei 20.015,38 Punkten. Noch besser entwickelt sich der MDAX, der um 1,02% zulegt und damit bei 25.726,63 Punkten notiert. Der SDAX übertrifft beide mit einem Plus von 1,18% und erreicht 13.861,59 Punkte. Auch der TecDAX zeigt eine positive Entwicklung mit einem Zuwachs von 0,70% und einem aktuellen Stand von 3.435,09 Punkten. Im Vergleich dazu fallen die Kursgewinne an den US-Börsen deutlich geringer aus. Der Dow Jones steigt lediglich um 0,09% und steht bei 42.614,56 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen minimalen Anstieg von 0,02% und notiert bei 5.908,10 Punkten. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes heute eine deutlich dynamischere Entwicklung als die US-amerikanischen, was auf eine positive Stimmung am deutschen Aktienmarkt hindeutet.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von RWE mit einem Anstieg von 2.81%.E.ON folgt mit 2.27%, während Hannover Rueck mit 2.24% ebenfalls solide Zuwächse verzeichnet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste hinnehmen mussten. Fresenius Medical Care fiel um 1.68%, Volkswagen (VW) Vz um 1.95% und Rheinmetall verzeichnete den stärksten Rückgang mit -2.05%.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, insbesondere HelloFresh mit einem beeindruckenden Anstieg von 8.08%. CTS Eventim und Nordex folgen mit 4.23% und 4.08% und zeigen ebenfalls starke Leistungen.Die MDAX-Flopwerte hingegen sind durch AIXTRON mit einem Rückgang von 2.30% und Jungheinrich mit -2.34% geprägt. Aroundtown verzeichnete den größten Verlust mit -2.77%.Die SDAX-Topwerte zeigen herausragende Ergebnisse, angeführt von mutares mit 11.46%. SMA Solar Technology und Dermapharm Holding folgen mit 10.18% und 5.78%.Die Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit Draegerwerk, das um 2.80% fiel, und Springer Nature mit einem Rückgang von 3.24%. 1&1 verzeichnete den stärksten Verlust mit -6.03%.Im TecDAX zeigen Nordex mit 4.08%, Kontron mit 2.47% und Carl Zeiss Meditec mit 2.33% positive Entwicklungen.Die TecDAX-Flopwerte sind durch United Internet mit -1.91% und AIXTRON mit -2.30% gekennzeichnet. 1&1 ist auch hier mit einem Rückgang von -6.03% stark betroffen.Im Dow Jones führen Chevron Corporation mit 1.58%, McDonald's mit 1.22% und NVIDIA mit 1.05% die Liste der Topwerte an.Die Flopwerte im Dow Jones sind weniger erfreulich, mit Salesforce, das um 1.96% fiel, Apple mit -2.14% und Boeing, das den stärksten Rückgang mit -3.68% verzeichnete.Die Topwerte im S&P 500 werden von Vistra mit 7.24%, Constellation Energy mit 6.01% und First Solar mit 5.20% angeführt.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, mit Las Vegas Sands, das um 2.01% fiel, Apple mit -2.14% und General Motors mit -2.16%.