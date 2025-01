Dax auf Tageshoch über 20.000 Punkten

Letztlich ging das Börsenbarometer auf Tageshoch, mit einem Plus von 0,58 Prozent auf 20.024,66 Zähler, aus dem Handel. Leichte Unterstützung kam von einem freundlichen Handelsstart in den USA. Die Umsätze hierzulande waren allerdings weiterhin dünn. Aussagekräftigere Kurse wird es wohl erst in einigen Tagen geben, wenn die Investoren wieder verstärkt an die Märkte zurückkehren.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag mit frischem Schwung in das neue Börsenjahr gestartet. Die Hürde von 20.000 Punkten ist wieder genommen. Über weite Strecken im Handelsverlauf bremsten allerdings trübe Konjunkturdaten aus China. Dort hat sich die Stimmung im Verarbeitendem Gewerbe im Dezember deutlich verschlechtert.

Zum Rekordhoch Mitte Dezember bei etwas über 20.500 Punkten fehlen dem Dax noch rund 500 Punkte. Das Jahr 2024 hatte er aber mit einem Gewinn von knapp 19 Prozent abgeschlossen. Da die ersten Tage und Wochen eines neuen Börsenjahres in der Regel von Optimismus und Kapitalzuflüssen begleitet werden, wie Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets schreibt, hat der Leitindex durchaus weiteres Potenzial.

Der MDax ging mit plus 0,51 Prozent auf 25.718,85 Zähler aus dem Tag. Molnar zufolge könnte 2025 die Zeit der Unternehmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe sein. Er erwartet politischen Rückenwind aus Berlin und sieht in den hinteren Reihen daher "sehr viel Aufholpotenzial". Schließlich war 2024 für den Index der mittelgroßen Werte schlecht gelaufen, ebenso wie für den Nebenwerte-Index SDax . Beide hatten auf Jahressicht nachgegeben.

Airbus nahmen mit plus 3,7 Prozent die Dax-Spitze ein. Analysten rechnen mit starken Auslieferungszahlen im Dezember. Das selbst gesteckte Jahresziel des Flugzeugbauers von 770 ausgelieferten Maschinen wird Kreisen zufolge aber knapp verfehlt.

Aktien von Autobauern gaben im Dax besonders deutlich nach. BMW , Mercedes und Volkswagen verloren zwischen 1,1 und 1,9 Prozent. Starke Absatzzahlen chinesischer Elektrofahrzeug-Hersteller belasten. Vor allem "BYD gab zum Jahresende 2024 Vollgas", wie die Experten des Börsenbriefs "Bernecker-Daily" schrieben.

Abwärts ging es außerdem für die Papiere des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers Henkel mit minus 1,8 Prozent. Der Hersteller von Industrieklebstoffen aus den USA verfehlte mit seinen gesenkten Prognosen für das bereinigte Jahresergebnis je Aktie (EPS) und das operative Ergebnis (Ebitda) die durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Den MDax führte Hellofresh mit plus 8,0 Prozent an. Laut Börsenbrief-Autor Hans Bernecker könnte es den Kurs weiter antreiben, dass der Kochboxen-Lieferant mit neuen Schnellmahlzeiten in die Domäne der Fast-Food- und Tiefkühlanbieter vorstoßen will. Mutares sprangen im SDax um 12,1 Prozent hoch. Die Beteiligungsgesellschaft knüpfte mit dem Kauf des spanischen Industriedienstleisters Nervión an eine Serie von Übernahmen an.

Der EuroStoxx 50 gewann 0,45 Prozent auf 4.917,88 Punkte, während der FTSE 100 in Großbritannien um etwas mehr als ein Prozent zulegte. In der Schweiz blieb die Börse weiter geschlossen. In den USA legte der Dow Jones Industrial um 0,2 Prozent zu, die technologielastigen Nasdaq-Indizes stiegen etwas deutlicher.

Der Euro fiel und wurde am Abend mit 1,0260 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0321 (Dienstag: 1,0389) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9688 (0,9625) Euro.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,31 Prozent am Montag auf 2,29 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,19 Prozent auf 126,13 Punkte. Der Bund-Future sank zuletzt um 0,08 Prozent auf 133,18 Zähler./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 78,06 auf Tradegate (02. Januar 2025, 18:27 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,58 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,01 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 9,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,8900 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -14,19 %/+60,18 % bedeutet.