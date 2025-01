Anleger zuversichtlich zum Jahresstart

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag das neue Börsenjahr freundlich begonnen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex des Euroraums schloss 0,45 Prozent höher bei 4.917,88 Punkten. Für den britischen FTSE 100 ging es sogar um 1,07 Prozent auf 8.260,09 Punkte nach oben. Die überdurchschnittlichen Gewinne waren vor allem starken Öl- und Rohstoffwerten geschuldet. In der Schweiz fand wegen eines Feiertags kein Handel statt.

In China hat sich sie Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe sich zuletzt deutlich verschlechtert. Der an Silvester veröffentlichte staatliche Einkaufsmanagerindex, der sich auf staatlich dominierte und große Unternehmen bezieht, hatte die Schätzungen von Volkswirten verfehlt. Das hinterließ Spuren bei Autowerten, die europaweit schwächste Branche waren. Der chinesische Markt ist wegen seiner Größe wichtig für die Fahrzeughersteller. Das gilt um so mehr, als den europäischen Marken durch chinesische Produzenten zunehmend Konkurrenz erwächst.

Chinesische E-Autobauer hatten im Rahmen ihrer jüngsten Absatzzahlen allesamt Steigerungen gemeldet. Hinzu kamen schwache Daten aus dem Euroraum. Die Stimmung in den Industrieunternehmen hatte sich danach im Dezember erneut leicht verschlechtert. Vor allem die Aktien deutscher Hersteller wie BMW , Volkswagen und Mercedes verzeichneten deutliche Abgaben.

Bankaktien standen ebenfalls unter Druck. Sie hatten im vergangenen Jahr allerdings auch deutlich zugelegt. Luxuswerte knüpften an die schwache Entwicklung des Vorjahres an und gaben weiter nach. Für die Hersteller von Luxusgütern ist China ebenfalls ein wichtiger Markt.

Gefragt waren defensive Werte aus den Bereichen Versorger und Telekommunikation. An der Spitze der Einzelbranche standen die Rohstoffwerte. Die Ölpreise hatten an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft.

Vestas zogen um fast 7 Prozent an. Rückenwind lieferten Auftragseingänge, die der Windkraftanlagenbauer kurz vor dem Jahresende 2024 bekannt gegeben hatte./edh/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 77,96 auf Tradegate (02. Januar 2025, 18:31 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,58 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,01 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 9,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,8900 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -14,19 %/+60,18 % bedeutet.