Leichte Kursverluste zum Jahresstart

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit leichten Kursverlusten geschlossen. Der Leitindex ATX beendete den ersten Handelstag des Jahres mit einem knappen Minus von 0,17 Prozent und 3.656,78 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime schloss praktisch unverändert mit einem Abschlag von 0,01 Prozent und 1.825,93 Zählern. An anderen Börsen in Europa gab es am Donnerstag moderate Gewinne. Viele Marktteilnehmer dürften nach dem Jahreswechsel aber noch nicht aktiv gewesen sein.

Börsenrelevante Unternehmensnachrichten gab es am Donnerstag nicht, dafür wurden einige Konjunkturdaten veröffentlicht. Die in den USA gemeldeten Arbeitsmarktdaten zeigten einen unerwarteten Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.