Über 100% in 6 Monaten! Erfolgsgeschichte geht weiter! Hier geht's weiter ab!

Im Jahr 2025 wird die Bedeutung von Goldinvestments weiter wachsen, da immer mehr Anleger die Stabilität und den langfristigen Wert von Gold erkennen. Die Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft und die sich verändernden geopolitischen Landschaften machen Gold zu einer bevorzugten Anlageform. Die People's Bank of China hat ihre Goldkäufe wieder aufgenommen, um ihre Reserven zu erhöhen, was auf einen anhaltenden Trend hindeutet.

Quelle: People's Bank of China

Diese Entwicklungen könnten den Goldmarkt stark beeinflussen und neue Möglichkeiten für Investoren schaffen.

Erfolgsgeschichte geht weiter!

Quelle: StockCharts.com_Tageschart vom 02.01.2024

Über 100% im zweiten Halbjahr 2024 und das in einem so extrem schwierigen Marktumfeld! Das ist eine absolute Spitzenleistung! Doch wer steckt dahinter und was macht dieses Unternehmen so erfolgreich?

Kurzfristig wird die Aktie voraussichtlich 6,50 CAD erreichen, mit einem möglichen zukünftigen Ziel von 8-9 CAD! Das sind weitere 50% Kurspotential!

Was macht Collective Mining so besonders und wo sind die Kurstreiber?

Noch ist die Erfolgsgeschichte von Collective Mining (WKN: A3C88F) nicht jedem bekannt! Das sich das schlagartig ändern kann hat das Management bereits in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen.

Was der Kolumbien Experte Ari Sussmann anfasst wird zu Gold

Von 2010 bis März 2020 war Ari Sussman Gründer & CEO Continental Gold Inc. Unter seiner Führung sammelte das Unternehmen fast 1 Milliarde ein und entdeckte mehr als 11 Millionen Unzen hochgradiges Gold und Silber im Buriticá-Projekt in Antioquia, Kolumbien.

Nach der Fertigstellung der Mine Anfang 2020 wurde das Unternehmen an Zijin Mining, eines der weltweit größten diversifizierten Bergbauunternehmen, für einen Gesamtpreis von etwa 2 Milliarden verkauft. Heute ist die Weltklasse-Mine Buriticá die modernste und größte in Betrieb befindliche Goldmine in Kolumbien!

Collective Mining (WKN: A3C88F) wurde von dem Team gegründet, das Continental Gold Inc. entwickelt und für einen Unternehmenswert von ca. 2 Milliarden an Zijin Mining verkauft hat.

Zukünftige Kurstreiber

Collective Mining hat kürzlich bedeutende Fortschritte mit seinem Apollo-Projekt gemeldet. Das Unternehmen hat hochgradige Unterzonen entdeckt und das bisher beste Bohrloch mit über 150 Metern und 6,16 g Goldäquivalent innerhalb von 534 Metern mit 2,7 g pro Tonne Goldäquivalent gebohrt. Diese Ergebnisse zeigen das Potenzial der neu modellierten hochgradigen Unterzonen, die systematisch getestet werden sollen, um das Gehaltsprofil des Apollo-Systems erheblich zu erhöhen.

Bohrprogramm für 2025

Für das Jahr 2025 plant Collective Mining ein umfassendes Bohrprogramm mit 60.000 Metern, was die größte Bohrkampagne in der Geschichte des Unternehmens darstellt. Die vertikale Ausdehnung der neuen hochgradigen Unterzonen wird systematisch getestet, und die Untersuchungsergebnisse werden für das erste Quartal 2025 erwartet. Die Bohrungen sollen das gesamte Gehaltsprofil des Apollo-Systems erheblich verbessern.

Fazit

Goldinvestments werden im Jahr 2025 immer relevanter, während die People's Bank of China ihre Goldkäufe fortsetzt und Unternehmen wie Collective Mining bedeutende Fortschritte machen. Die erwartete Preissteigerung und die Entwicklungen im Goldsektor bieten Anlegern vielversprechende Möglichkeiten. Mit dem Fokus auf Gold als stabilen Wert in unsicheren Zeiten könnte 2025 ein entscheidendes Jahr für Goldinvestments werden.

