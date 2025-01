LiuGongs globale Meilensteine der Nachhaltigkeit im Jahr 2024 und den Jahren danach

Ende 2023 unternahm LiuGong einen bedeutenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, indem es in Zusammenarbeit mit seinen wichtigsten Kunden, Händlern und mehreren gemeinnützigen Organisationen die Green Alliance gründete. Diese Initiative zielt darauf ab, einen Teil der jährlichen Verkaufserlöse von LiuGongs Elektroprodukten für philanthropische Projekte in Afrika zu verwenden und damit sein Engagement für soziale Verantwortung zu verstärken.

Im Mai 2024 erreichte die Green Alliance mit dem Start eines Wohltätigkeitsprojekts für Wasserbrunnen in Südafrika einen Meilenstein. Mit diesem Projekt wurden die ersten elektrischen Erdbewegungsmaschinen Afrikas eingeführt. Im August hat LiuGong die erste Phase des Projekts in Mabeskraal, Südafrika, abgeschlossen. Ein 150 Meter tiefer Brunnen, der mit einer solarbetriebenen Pumpe ausgestattet ist, versorgt nun über 25.000 Haushalte mit sauberem Wasser.

Über die Green Alliance hinaus zeigt sich das Engagement von LiuGong für Nachhaltigkeit auch in anderen Bereichen.

Pionierarbeit für eine umweltfreundliche, intelligente Fertigung mit der Elektrifizierungsinitiative

LiuGong hat die Forschung und Entwicklung der Technologie für elektrische Geräte und die Elektrifizierung von Produkten vorangetrieben. Ein spezielles Forschungsinstitut bietet technische Unterstützung und fördert die Industrialisierung von Komponenten, um ein industrielles Ökosystem aufzubauen. Bislang umfasst die LiuGong-Produktlinie für Elektrogeräte 11 Kategorien mit verschiedenen Stromversorgungsoptionen und fördert so ein grünes Ökosystem. Mit über 6.500 verkauften Einheiten weltweit wurden die Kohlenstoffemissionen um 330.000 Tonnen reduziert, was dem Pflanzen von über 18 Millionen Bäumen entspricht. Während des gesamten Jahres 2023 hat sich LiuGong für die weltweite Elektrifizierung eingesetzt. Mehr als 10 % seiner monatlichen internationalen Verkäufe entfallen auf elektrische Produkte, die den CO2-Fußabdruck erheblich verringern und zu Investitionen in eine nachhaltige Zukunft anregen.