Fico droht mit Maßnahmen gegen ukrainische Flüchtlinge.

Ich finde das hat etwas von der Geschichte vom "Esel und der Möhre"Bildquelle: https://www.pinterest.de/pin/446911963023402582/ Dem Esel wird immer wieder die Mohrrübe vorgehalten und er macht in der Hoffnung, die Mohrrübe ergattern zu können einen Schritt vorwärts, wobei die Mohrrübe sich jedes Mal wieder ein kleines Stück entfernt. Gerade soviel, dass der Esel sie nicht erreicht.Ich sehe hier einen klaren und eindeutigen Fall einer Legislative, die das Vermögen ihrer eigenen Bürger zerstört und vernichtet.Es wäre meines Erachtens nach relativ leicht bei einer oder mehreren Banken im Auftrag vieler Kleinanleger die eingesammelten ADRs allesamt zu tauschen und gemeinschaftlich die gewandelten Aktien liegen zu lassen bis sich an der Grundsituation etwas ändert(Friedenverhandlung und anschließende Verhandlungslösung). Damit wäre auch der Vermögensrettung vieler Betroffenen insoweit Genüge getan.Aber das ist nicht erkennbar bzw. gewollt - zumindest ist das die einzige logische Schlussfolgerung die man ziehen kann. Man hätte prinzipiell auch die betroffenen ADR Inhaber mit dem eingefrorenen russischen Vermögenswerten abfinden können und im Gegenzug die durch die ADR verbrieften Aktien an Russland zurückgeben können, wenn man denn klar Schiff machen wollte.Ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung berichten. Ich habe mir anwaltliche Unterstützung geholt, gebracht hat das aber gar nichts. Es war neben einer großen Enttäuschung und viel falscher Hoffnung vor allem viel Rennerei, Apostille beim Notar, Übersetzer etc.pp. Und viele Briefwechsel mit er Depotank, die allesamt seitens der Bank nur unbrauchbare Textbausteine enthalten.Die beauftragte Kanzlei hat nicht einmal direkt mit der Bank kommuniziert. Die Kanzlei hat seitdem ihren Namen gewechselt. Bzw. die Kanzlei heißt jetzt plötzlich anders. Eventuell sind einige auch mit dem Geld der Provisionen der Klienten auf und davon.Man weiß ehrlich gesagt nicht was schlimmer ist. Der Krieg und dessen Folgen für die Menschen oder aber Menschen, die dann noch irgendwie versuchen sich an der Notsituation anderer zu bereichern.Ich will damit nicht die Kriegsleidenden Bevölkerung und die Soldaten auf beiden Seiten die nur Befehle ausführen mit einem Vermögensverlust auf eine Stufe stellen. Das menschliche Leben ist dafür viel zu wertvoll.Aber es ekelt mich schon an, was wir da für Schmarotzer und Heuchler in den Kanzleien sitzen haben.=> Meine Schlussfolgerung1) Es heißt nicht umsonst umgangssprachlich oft "Rechtsverdreher"2) Mein Vertrauen die amerkanische Finanzindustrie ist nicht mehr existent, ich werde nie wieder einen ADR erwerben.3) Die deutsche Justiz und Finanzindustrie machen, was auch immer die Vorgaben jenseits des Atlantiks von ihnen verlangen, auch zum Schaden der eigenen Bürger