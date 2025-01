2025 Foxconn TLPGA Players Championship kehrt mit neuer Benchmark von 1,5 Millionen US-Dollar zurück

Profigolferinnen unter den Top 100 beim 2. jährlichen Turnier

Titelverteidigerin Haruka Kawasaki aus Japan strebt den zweiten Titel an

strebt den zweiten Titel an Comeback in Taiwan für die ehemalige Nummer 1 der Welt Jiyai Shin aus Südkorea

für die ehemalige Nummer 1 der Welt Jiyai Shin aus Südkorea Die von Foxconn gesponserte Chia-Yen Wu , Favoritin ihrer Heimatstadt, steht im 2. Jahr im Rampenlicht

TAIPEI, 3. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die LPGA of Taiwan (TLPGA) freut sich, in Zusammenarbeit mit dem Titelsponsor Hon Hai Technology Group (Foxconn) die Foxconn TLPGA Players Championship 2025 anzukündigen. Bei der zweiten Auflage des Turniers werden Top-Golferinnen um ein Rekordpreisgeld von insgesamt 1,5 Millionen US-Dollar kämpfen. Dies bedeutet eine Steigerung von 50 % gegenüber dem Vorjahr und setzt einen neuen Maßstab für die TLPGA Tour.

Das mehrtägige Turnier findet vom 27. Februar bis 2. März im Orient Golf & Country Club in Taiwan statt, wo die Veranstaltung 2024 ins Leben gerufen wurde. Zum ersten Mal wird das von der TLPGA genehmigte Turnier international live übertragen, und zwar in Japan auf Sky A sowie auf VL Sports und Sportcast Sports in Taiwan.