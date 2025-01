DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu der Energiewende der Bundesregierung:

"Die noch amtierende Bundesregierung und die Vorgängerregierung aus CDU/CSU und SPD, der Scholz als Vizekanzler angehörte, haben in den vergangenen Jahren die ohnehin schon kühnen Ziele für die Transformation weiter verschärft. Es wurde das illusorische Jahr 2045 für das Erreichen der Klimaneutralität gesetzlich festgeschrieben, zugleich wurden aber wichtige Weichenstellungen um Jahre verschleppt. So lässt der dringend erforderliche Bau von Back-up-Kraftwerken auf sich warten, die Kohlendioxidspeicherung bleibt weiterhin verboten. Gleichzeitig hält man verbissen und parteiübergreifend an dem Ziel fest, 2030 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Ein drastisch wachsender Stromimportbedarf in Phasen mit wenig Wind und Sonne und völlig sinnlose Stromüberschüsse an sonnen- und windreichen Tagen - wie zuletzt am Neujahrstag - lassen Zweifel daran wachsen, ob sich noch jemand ernsthaft für eine effiziente und verlässliche Gesamtsteuerung des Systems zuständig fühlt."/DP/jha