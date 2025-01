Nervosität des Kanzlers zu spüren

Sehnen nach Sicherheit und Erfolg



Die Menschen sehnten sich nach Sicherheit und wirtschaftlichem Erfolg, das seien zwei Seiten einer Medaille, sagte Günther. "Von einer positiven Wirtschaftslage profitieren letztlich alle Menschen, weil sie zu höheren Steuereinnahmen führt und damit zu einer besseren finanziellen Situation des Landes, die uns wiederum mehr Handlungsspielräume bei den Ausgaben und Investitionen für Bildung, Verkehr und sozialen Zusammenhalt ermöglicht."

Die nächste Bundesregierung müsse Deutschland wieder zurück zu alter Stärke führen, sagte Günther. "Die Menschen müssen wieder die Sicherheit bekommen, dass es ihnen und ihren Kindern in 20 Jahren besser geht als heute. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe."

Friedrich Merz habe der Union als Parteivorsitzender und als Fraktionschef im Bundestag wieder ein klares Profil verliehen, sagte Günther. "Das war wichtig mit Blick auf die Bundestagswahl, und mit diesem klaren Profil kann Friedrich Merz als Kanzler Deutschland in den kommenden vier Jahren auch wieder in die richtige Richtung führen. Ich habe Vertrauen in ihn, weil er ein klares Wertegerüst hat und verlässlich ist in den Positionen, die er vertritt."