Grüne werben weiter für Koalition mit Union

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chefin Franziska Brantner will eine schwarz-grüne Koalition weiter als Option ins Auge fassen und kritisiert daher die pauschale Absage von CSU-Chef Markus Söder an ein solches Bündnis. "Markus Söder ändert regelmäßig seine Position. Wir Demokraten müssen miteinander gesprächsfähig bleiben", sagte Brantner dem "Tagesspiegel". Wenn die Union die Grünen als "Hauptfeind" sehe, werde dies wie in Brandenburg oder Thüringen die Chancen einer Regierungsbeteiligung des BSW erhöhen.

"Die wackligen Konstellationen stärken auch die AfD", meinte Brantner. "Konrad Adenauer würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sähe, dass Herr Söder lieber auf Akteure setzt, die uns in Putins Arme treiben, statt auf eine klare Westbindung und europäische Sicherheit." Eine schwarz-rote Koalition aus Union und SPD wiederum sehe sie als "teuren Stillstand".

Söder hatte eine schwarz-grüne Koalition im Bund mehrmals kategorisch abgelehnt. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) äußerte sich ähnlich abweisend, aber nicht so unumstößlich wie Söder. Er drückte sich häufiger so aus, dass die Union "mit diesen Grünen" nicht zusammenarbeiten wolle beziehungsweise das ablehne, "was die Grünen jetzt gegenwärtig betreiben"./mi/DP/zb