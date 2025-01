Hindenburg shortet Carvana! Was ist da los?

Der bekannte US-Leerverkäufer Hindenburg Research hat am Donnerstag eine Short-Wette gegen Carvana bekannt gegeben und den jüngsten Turnaround des Online-Händlers für Gebrauchtwagen als "Fata Morgana" bezeichnet. Diese werde durch faule Kredite und Bilanzmanipulationen künstlich gestützt. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

"Unsere Recherchen haben 800 Millionen US-Dollar an Kreditverkäufen an eine mutmaßlich nicht genannte verbundene Partei aufgedeckt, zusammen mit Details darüber, wie Buchhaltungsmanipulationen und laxes Underwriting zu einem vorübergehenden Wachstum der ausgewiesenen Erträge geführt haben", heißt es in der Analyse von Hindenburg.