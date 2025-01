Sauber aufgefangen

Ein Tagesschlusskurs oberhalb des kurzzeitigen Abwärtstrends seit Mitte Dezember ist schon mal gelungen, aber erst über einem Niveau von mindestens 79,20 Euro wird der Aktie ein Folgeanstieg an 81,84 und darüber den EMA 200 (rot) bei 82,78 Euro zugetraut. Übergeordnet ließe sich rechnerisch sogar ein Kurssprung auf 86,54 Euro auf Sicht der nächsten Tage und Wochen vollziehen und macht damit ein Long-Engagement wieder attraktiver. Untermauert wird ein solches Szenario zudem durch die lange Lunte auf der Unterseite der gestrigen Tageskerze, was von relativer Stärke zeugt. Auf der Unterseite würde ein Bruch der Horizontalunterstützung und des EMA 50 (blaue) bei 75,50 Euro eine Fortsetzung der Konsolidierung auf 71,60 Euro bedeuten. Genau an dieser Stelle sollte BMW jedoch spätestens wieder zur Oberseite abdrehen, um nicht das kurzzeitig bullische Szenario vollkommen abzuwürgen.

Trading-Strategie: