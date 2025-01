Visa kurz vorm Verkaufssignal Schon in der letzten Besprechung wurde in dem Wertpapier von Visa auf die markante Hürde bei 321,62 US-Dollar und zeitgleich ein Doppelhoch hingewiesen. Dieses scheint erste bärische Reaktionen ausgelöst zu haben, die Visa-Aktie fiel am Donnerstag …