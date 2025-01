Brent Crude Öl legt starken Jahresstart hin

Seit Mitte April und einem Jahreshoch in 2024 bei 92,14 US-Dollar korrigiert der europäische Öl-Future Brent Crude talwärts und erreichte seinen Tiefpunkt am 10. September um 68,72 US-Dollar. Seitdem hat sich eine sehr volatile Seitwärtsbewegung eingeschlichen, die just am vorletzten Tag des abgelaufenen Jahres zur Oberseite aufgelöst wurde. In der Folge gelang es Kursgewinne an die Oktoberhochs zu etablieren, aber weitere Kursgewinne könnten aufgrund höher verlaufender Widerstände noch aufkommen. Einen echten Durchbruch auf dem Ölsektor kann es jedoch erst bei Beendigung des primären Abwärtstrends geben.

Hoffnungen auf Chinas Wirtschaftsbelebung