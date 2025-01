Biden will Übernahme von US Steel durch Nippon Steel blockieren

Das Weiße Haus will seine Entscheidung am Freitag bekannt geben, heißt es. Biden hatte zuvor seine Ablehnung der Übernahme zum Ausdruck gebracht, ohne jedoch eine endgültige Blockade zu bestätigen.

Sollte Bidens Entscheidung bestätigt werden, müsste US Steel den Verkaufsprozess möglicherweise neu starten. Das konkurrierende Unternehmen Cleveland-Cliffs hat ebenfalls Interesse bekundet, hat aber inzwischen einen kanadischen Hersteller übernommen und ist unsicher, ob es die Übernahme von US Steel weiterverfolgen will.

Gleichzeitig muss Nippon Steel nach alternativen Wachstumsquellen suchen. Der Deal war ursprünglich als Strategie gegen die drohende Konkurrenz aus China gedacht. US Steel betonte, dass die Fusion ein Schritt gegen den wachsenden chinesischen Einfluss in der Stahlindustrie sei.

Der US-Ausschuss für Auslandsinvestitionen (CFIUS) setzte im vergangenen Monat seine Prüfung des Deals aus und überließ Biden die endgültige Entscheidung. Der für Dezember 2023 angekündigte Deal stieß auf heftigen Widerstand, insbesondere bei der Gewerkschaft United Steelworkers, die den Verkauf als potenzielles Risiko für die nationale Sicherheit ansieht.

Nippon Steel hatte sich in den vergangenen Monaten intensiv beim Weißen Haus und den Gesetzgebern in Pennsylvania für den Deal eingesetzt. Der CEO von US Steel, David Burritt, argumentierte, dass die Fusion die einzige Möglichkeit sei, US Steel als Unternehmen zu erhalten und die Dominanz Chinas in der Branche zu bekämpfen.

Bidens Blockade wäre ein großer Erfolg für die Gewerkschaft, die sich vehement gegen den Deal ausgesprochen hatte, während einige Arbeiter die Übernahme unterstützten.

Tipp aus der Redaktion Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen:

Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





6 Richtige für 2025 Aktien mit Nvidia- und Super Micro Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!