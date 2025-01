JEFFERIES stuft Nutrien auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nutrien auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. In Brasilien bleibe es für die Düngerhersteller schwierig, doch die zuletzt gestiegenen Mais- und Sojapreise signalisierten etwas Unterstützung aus Nordamerika, schrieb Analyst Laurence Alexander in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Mit Blick auf Lieferausfälle und geringere Exporte aus Osteuropa und China dürften die Phosphat- und Kalidüngerpreise im ersten Halbjahr 2025 steigen. Bei den Stickstoffdüngerpreisen geht Alexander davon aus, dass sie wegen der jüngsten Versorgungsengpässe kurzfristig auf einem hohen Niveau bleiben, im weiteren Jahresverlauf aber nachgeben./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2025 / 21:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2025 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 44,06EUR auf Tradegate (03. Januar 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.



