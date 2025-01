Unsicherheit drückt den Kurs!

Das Management von Boeing ist unter Druck, eine Sicherheitsarchitektur in der Produktion zu etablieren. Neben dem jüngsten Flugzeugunglück in Südkorea wurde dies auch durch die technischen Pannen bei der Raumkapsel Starliner sichtbar. Der finanzielle Schaden hielt sich dabei offenbar in Grenzen, dennoch scheint dies symptomatisch für die Sicherheitskultur bei Boeing. Weitere Unsicherheit liefert die jüngste Bruchlandung in Südkorea, nachdem die Flugschreiber noch nicht ausgewertet wurden. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Vogelschlag die Ursache für den Fahrwerksschaden war. Sollte sich der Vogelschlag dennoch als Ursache für die Bruchlandung erweisen, so sind die Ingenieure von Boeing gefordert, eine robustere Mechanik zu entwickeln. Die Unsicherheit bleibt also groß, was Gift für den Aktienkurs bedeutet.

