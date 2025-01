BE OPEN Art gratuliert den Gewinnern des regionalen Kunstwettbewerbs im südlichen Afrika

LUGANO, Schweiz, 3. Januar 2025 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, eine Online-Kunstgalerie, die von der Denkfabrik BE OPEN eingerichtet wurde, einer humanitären Initiative, die von der in Österreich ansässigen internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde, ist bereit, die Ergebnisse der letzten Etappe von BE OPEN Regional Art in 2024 bekannt zu geben, die die Länder des südlichen Afrikas umfasste: Angola, Botsuana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Südafrika, Swasiland, Sambia und Simbabwe.

BE OPEN Regional Art ist ein regionaler Wettbewerb für aufstrebende Künstlerinnen und Künstler, dessen Ziel es ist, diejenigen zu unterstützen, deren Kunst ihre regionale, kulturelle und ethnische Identität am besten repräsentiert. Während der Jahre 2023 und 2024 wählt die BE OPEN Expertengemeinschaft Künstler aus, um sie in der BE OPEN Kunstgalerie zu präsentieren, ihnen mehr Sichtbarkeit zu bieten und die Öffentlichkeit zu ermutigen, abzustimmen und so die monatlichen und regionalen Gewinner zu wählen. Der Gewinner jeder regionalen Etappe erhält von der Stiftung ein Stipendium.