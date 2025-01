Deutsche Telekom startet massives Aktienrückkaufprogramm

Strategischer Fokus auf Aktionärsmehrwert

Experten sehen den Schritt der Telekom als strategische Maßnahme, um den Unternehmenswert zu steigern und Aktionären zusätzliche Renditen zu bieten. Mit dem Rückkaufprogramm setzt der Konzern ein starkes Signal für Vertrauen in die eigene Marktposition und zukünftiges Wachstum.

"Das Timing für dieses Programm könnte kaum besser sein, da die Telekom von einer soliden finanziellen Basis und kontinuierlichem Wachstum profitiert", sagt ein Analyst von Bernstein Research.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Reaktionen an der Börse

An der Börse sorgte die Ankündigung bereits für Bewegung: Der Aktienkurs der Deutschen Telekom zeigte im frühen Handel am 3. Januar eine leichte Aufwärtsbewegung und notierte zeitweise bei einem Plus von 2,3 Prozent.

"Der Rückkauf sendet ein starkes Signal an die Märkte: Die Deutsche Telekom ist gut aufgestellt und glaubt an ihren langfristigen Erfolg," sagt ein Analyst von Morgan Stanley. "Das könnte die Aktie weiter beflügeln."

Das größere Bild: Telekom in der DAX-Landschaft

Mit dem Rückkauf reiht sich die Deutsche Telekom in eine Liste von DAX-Schwergewichten ein, die in den vergangenen Jahren ähnliche Programme gestartet haben. Unternehmen wie Siemens und BASF setzen ebenfalls auf Aktienrückkäufe, um die Rendite für Investoren zu steigern und das Vertrauen in ihre Geschäftsmodelle zu untermauern.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 29,37EUR auf Tradegate (03. Januar 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.





6 Richtige für 2025 Aktien mit Nvidia- und Super Micro Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!