Studie 149 0 Kommentare Anzeige Grundlage für einen neuen Superzyklus bei Silber ist gelegt

Für Anleger bieten Investitionen in Silber derzeit zahlreiche Vorteile. Es kann sowohl in das physische Metall als auch in die Aktien von Silberminen und Silberminenentwicklern investiert werden.

Generell sind wirtschaftliche Abschwünge und Rezessionen nicht gut für den Silberpreis. Die Reaktion der Zentralbanken auf sie sind mit niedrigeren Zinssätzen und quantitative Lockerung jedoch sehr positiv. Sobald die Lockerung der Zentralbank vollständig einsetzte, stieg der Silberpreis in den letzten beiden Zinslockerungszyklen der Fed über mehrere Quartale an. „Wenn sich der aktuelle Bullenmarkt wie erwartet zum nächsten Superzyklus für Metalle entwickelt, wird die Investitions- und Industrienachfrage, insbesondere nach Metallen, die für grüne Energietechnologien wie Elektrofahrzeuge, Solarmodule und Energiespeichersysteme von entscheidender Bedeutung sind, in den nächsten Jahren weiter steigen“, lautet deshalb eine der wichtigen Schlussfolgerungen der Silberstudie von Capitalight Research, die im Auftrag des Silver Instituts entstand. Verstärken werden diese Effekte die zu erwartenden Angebotsengpässe. Sie wirken sich jetzt schon am Silbermarkt aus und dürften daher den nächsten Preiszyklus stark bestimmen. Strengere regulatorische Rahmenbedingungen, längere Fristen für die Genehmigungsverfahren und direkte Beschränkungen bei der Exploration und der Minenerschließung in verschiedenen Regionen schränken heute schon die Fähigkeit der Produzenten ein, die steigende Silbernachfrage zu decken. Jetzt mehr erfahren: Grundlage für einen neuen Superzyklus bei Silber ist gelegt Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten könnten und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.