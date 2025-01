WDH/Facebook-Konzern bekommt Politik-Chef mit Nähe zu Republikanern

Sal-Paradise schrieb 05.12.24, 10:17

Hochtief-Tochter an Meta-Rechenzentrum für 10 Mrd Dollar beteiligt



05.12.2024 08:22:00



DOW JONES--Die nordamerikanische Hochtief-Tochtergesellschaft Turner soll zusammen mit zwei weiteren Firmen für den Facebook-Mutterkonzern Meta im US-Bundesstaat Louisiana ein Rechenzentrum-Campus im Wert von 10 Milliarden US-Dollar realisieren. Das teilte der Baukonzern in Essen mit, machte aber keine Angaben zu den Auftragsdetails. Hochtief sieht den Markt für Rechenzentren als strategischen Wachstumsmarkt an.



