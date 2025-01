Ed Yardeni: China bleibt "uninvestierbar"

Chinesische Aktien stehen weiter unter Druck: Seit Neujahr hat der CSI-300-Index bereits 4 Prozent eingeüßt. Der Hang Seng startet das Jahr mit einem Minus von 1,5 Prozent. Der Konsumhunger der Chinesen scheint noch nicht wieder auf Hochtouren zu laufen. Und mit dem Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar bahnt sich weitere Unsicherheit an.

Eva Lee, Leiterin für Greater China Equities bei UBS, erklärte im Interview mit Bloomberg, dass die Differenz zwischen Dividendenrenditen und Staatsanleihen derzeit besonders reizvoll sei. "Mit einem Spread von rund 4 Prozent gegenüber den 2 Prozent der Staatsanleihen sind diese Sektoren attraktiv", so Lee.

Am Freitag kündigte die chinesische Regierung die Ausgabe weiterer ultra-langer Sonderstaatsanleihen an, um Infrastrukturprojekte und Konsumanreize zu fördern. Doch das Vertrauen der Anleger ist angeschlagen: Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel erstmals unter 1,6 Prozent. Investoren seien besorgt darüber, "wie schnell und reaktionsschnell" die Behörden handeln können, so Lee weiter.

Trotz staatlicher Stützungsmaßnahmen bleibt China laut Marktveteran Ed Yardeni, Präsident von Yardeni Research, für viele Anleger "uninvestierbar". Auch US-Unternehmen sehen zunehmend Herausforderungen im chinesischen Markt. Aktuell scheinen Investoren abzuwarten, wie sich die Lage unter einer Trump-Präsidentschaft weiter entwickelt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion