Börsenstart Europa - 03.01. - ATX stark +1,09 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:54) bei 3.414,05 PKT und fällt um -0,31 %.

Top-Werte: Deutsche Telekom +0,82 %, 1&1 +0,76 %, PNE +0,72 %

Flop-Werte: AIXTRON -1,95 %, Infineon Technologies -1,89 %, SILTRONIC AG -1,35 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:51) bei 4.883,80 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +1,22 %, Deutsche Telekom +0,82 %, ING Group +0,52 %

Flop-Werte: Kering -2,90 %, Infineon Technologies -1,89 %, Stellantis -1,74 %

Der ATX steht aktuell (09:59:52) bei 3.656,49 PKT und steigt um +1,09 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,46 %, Verbund Akt.(A) +1,23 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,15 %

Flop-Werte: voestalpine -0,99 %, DO & CO -0,84 %, Immofinanz -0,74 %

Der SMI steht aktuell (09:59:53) bei 11.588,18 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: UBS Group +1,87 %, Zurich Insurance Group +1,24 %, ABB +1,00 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -0,96 %, Logitech International -0,90 %, Alcon -0,78 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.322,77 PKT und fällt um -0,55 %.

Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,06 %, Eurofins Scientific +0,63 %, DANONE +0,48 %

Flop-Werte: Kering -2,90 %, ArcelorMittal -2,24 %, Societe Generale -1,75 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.498,33 PKT und verliert bisher -0,10 %.

Top-Werte: ABB +1,00 %, Telia Company +0,79 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,66 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,55 %, Getinge (B) -0,83 %, SKF (B) -0,49 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:43:57) bei 3.589,00 PKT und fällt um -0,28 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +3,04 %, Viohalco +2,57 %, Metlen Energy & Metals +1,36 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,92 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,23 %, Coca-Cola HBC -0,84 %