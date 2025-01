Hedgefonds wetten auf Euro-Dollar-Parität

Der Euro ist schwach ins neue Jahr gestartet. Gestern fiel die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit November 2022. Zeitweise kostete ein Euro nur noch 1,03 US-Dollar. Zum Vergleich: Im September 2024 waren es noch 1,12 US-Dollar. Im Jahr 2008 waren es zeitweise sogar 1,60 US-Dollar. Hedgefonds sehen die europäische Währung in den kommenden Monaten auf dem Weg in Richtung Parität zum US-Dollar – wenn nicht sogar darunter. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

Hedgefonds in Europa und den USA haben am Donnerstag ihre Positionen in Euro-Optionen reduziert, nachdem der Euro auf den tiefsten Stand seit November 2022 gefallen war. Händlern zufolge wechselten an diesem Tag rund 2,5 Milliarden Euro an Optionen mit Ausübungspreisen bei oder unter der Parität den Besitzer – etwa das Vierfache des Tagesdurchschnitts im vergangenen Monat, wie Bloomberg unter Verwendung von Daten der Depository Trust and Clearing Corporation berechnete.

Der Euro verlor in dieser Woche rund 1,5 Prozent und fiel damit hinter fast alle anderen G10-Währungen zurück, da Sorgen um das Wirtschaftswachstum in Europa und die Aussicht auf weitere US-Zölle die Anleger verunsicherten. Die Verkaufsdynamik könnte weiter zunehmen, wenn sich die Wachstumsaussichten in der Region verschlechtern, zumal der Euro zu den liquidesten Handelspaaren gehört.

"Das Risiko für den Euro hat sich eindeutig nach unten verlagert, insbesondere nachdem die Optionsbarrieren um den Kurs von 1,03 durchbrochen wurden", sagte Christopher Wong, Stratege bei Oversea-Chinese Banking Corp. "Die Wachstumsdynamik in der Eurozone verlangsamt sich bereits, was die Erwartungen verstärkt, dass die Europäische Zentralbank möglicherweise noch mehr oder noch tiefere Einschnitte vornehmen muss, um das Wachstum zu stützen."

"Aus strategischer Sicht bleiben wir für den Euro-Dollar-Kurs negativ und streben mittelfristig eine Parität an", schrieb Mohamad Al-Saraf, Analyst bei der Danske Bank in Kopenhagen, in einer Mitteilung.

Die zunehmende Unsicherheit über das Wachstum in Europa und die politische und wirtschaftliche Lage in der Region verstärken die Erwartung, dass die EZB gezwungen sein könnte, ihre Geldpolitik weiter anzupassen, um das Wirtschaftswachstum zu stützen und eine mögliche Schwächung des Euro zu verhindern.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





