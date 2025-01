XRP & Co.: Optionen & bullische Konsolidierung im Fokus! In diesem Video werfen wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen bei Ethereum, Bitcoin, Solana, Stellar und Cardano. Optionen und eine bullische Konsolidierung stehen im Fokus. Welche Marken könnten jetzt entscheidend sein? Wir analysieren technische Formationen und zeigen, was Trader und Investoren beachten sollten. Bleib dran, um keine wichtigen Details zu verpassen!