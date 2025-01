Unheimliche US-Dominanz an der Börse / Itzehoer Aktien Club warnt Anleger

Itzehoe (ots) - Make America great again! Im Januar tritt Donald Trump erneut

als Präsident der USA an, um sein Wahlversprechen einzulösen. "An der Börse ist

dieses Ziel bereits erreicht", sagt Jörg Wiechmann. Doch das kann sich durchaus

ändern, wie der Geschäftsführer beim Itzehoer Aktien Club (IAC) mit einem Blick

in die Geschichte erläutert.



"Nie zuvor waren US-Aktien so dominant wie heute", so Jörg Wiechmann. Betrachte

man den Börsenwert der 100 größten Aktiengesellschaften der Welt, dann machten

US-Titel mehr als drei Viertel davon aus. Unter den zehn wertvollsten

börsennotierten Firmen der Welt sei nur ein Konzern, der nicht aus den USA

komme.





