Angebotspreise für Wohneigentum sind 2024 leicht gestiegen

Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der 16. Ausgabe des immowelt

Preiskompass für das 4. Quartal 2024:



- Markt stabilisierte sich 2024: Angebotspreise für Wohnungen stiegen um 2,8

Prozent, für Einfamilienhäuser um 3,1 Prozent

- In 12 der 15 größten deutschen Städte haben sich die Preise für Wohnungen 2024

wieder erhöht - in der Spitze um 7,6 Prozent

- Ausblick für 2025: Rahmenbedingungen deuten auf weiteres moderates

Preiswachstum hin



Nach den Turbulenzen der vergangenen Jahre kehrte der deutsche Immobilienmarkt

2024 allmählich zur Stabilität zurück. Der Zinsschock von 2022 und die

Preisanpassungen im Jahr 2023 scheinen überwunden. Im vergangenen Jahr

verzeichnete der Markt wieder eine positive Preisentwicklung. Deutschlandweit

stiegen die Angebotspreise für Wohnimmobilien um durchschnittlich 2,9 Prozent.

Besonders Einfamilienhäuser erlebten ein leichtes Comeback mit einem Anstieg der

Angebotspreise von 3,1 Prozent, während Wohnungen um 2,8 Prozent zulegten. Das

zeigt die 16. Ausgabe des immowelt Preiskompass für das 4. Quartal 2024. Darin

wurde analysiert, wie sich die Angebotspreise von Bestandswohnungen in

Deutschland und den 15 größten deutschen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern

verändert haben.





"Nach 2 turbulenten Jahren stellte sich 2024 eine spürbare Stabilisierung desImmobilienmarktes ein", sagt immowelt Geschäftsführer Piet Derriks. "Die Gründedafür sind vielfältig: Die Inflation in der Eurozone hat sich wieder beruhigtund die Bauzinsen sind 2024 leicht gesunken. Gepaart mit steigenden Mieten undfehlendem Neubauangebot sorgt dies für eine anhaltend hohe Nachfrage nachWohneigentum. In der Folge sind die Angebotspreise für Immobilien wieder moderatgestiegen."Großstädte im Fokus: Nachfrage treibt PreiseInsbesondere in den urbanen Zentren kehrte 2024 der Optimismus zurück. In 12 der15 größten deutschen Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern stiegen die Preisefür Bestandswohnungen - in der Spitze um bis zu 7,6 Prozent im Jahresverlauf.Diese Entwicklung zeigt, dass die Nachfrage nach städtischem Wohnraum trotzgestiegener Finanzierungskosten ungebrochen ist. In München, der teuerstenGroßstadt des Landes, erhöhten sich die Angebotspreise von Eigentumswohnungen im4. Quartal abermals um 2,1 Prozent auf derzeit 8.188 Euro pro Quadratmeter.Damit hat die Isarmetropole im abgelaufenen Jahr nach einem Anstieg voninsgesamt 6,5 Prozent die Marke von 8.000 Euro wieder übersprungen. In Hamburgsteht nach einem Anstieg von 0,9 Prozent im letzten Quartal 2024 derQuadratmeterpreis bei 5.913 Euro - das entspricht einer Steigerung von 4,2