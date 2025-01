Diese Aktie reitet die Quantencomputing-Welle

Die Anteilsscheine von Quantum eMotion haussieren. Kurzfristig wurde der Handel am Freitag für die Aktie an der Frankfurter Börse ausgesetzt. Der genaue Grund wurde nicht genannt. Im vergangenen Monat haben die Wertpapiere um rund 290 Prozent zugelegt, allein in der letzten Woche sich nahezu verdreifacht. Heute starten die Anteilsscheine auf rotem Terrain, sie liegen rund 16 Prozent im Minus.

Quantum eMotion ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von sicheren Technologien auf Basis von Quantencomputern spezialisiert hat.