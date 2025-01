Eigenanteile von Pflegeheim-Bewohnenden liegen inzwischen bei mehr als 2.400 Euro

Berlin (ots) - Trotz Zuschlägen und Dynamisierung der Leistungssätze sind

weitere Anstiege in den nächsten Jahren zu erwarten



Die finanzielle Belastung von Pflegebedürftigen, die im Pflegeheim leben, ist

laut einer aktuellen Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO)

erneut gestiegen. Die durchschnittliche Gesamtbelastung der Bewohnerinnen und

Bewohner liegt inzwischen bei mehr als 2.400 Euro und damit wieder deutlich über

dem Niveau des Jahres 2021, als die Politik Zuschläge zur Begrenzung der

Eigenanteile an den pflegebedingten Aufwendungen eingeführt hatte. Eine Prognose

des WIdO zur weiteren Entwicklung macht deutlich, dass auch die im vergangenen

Jahr erfolgte Anhebung der Zuschläge und die in diesem Jahr greifende

Dynamisierung der Leistungssätze den Trend zu immer höheren finanziellen

Belastungen nicht nachhaltig stoppen werden.



Die aktuelle Analyse zeigt, dass die Gesamtkosten für einen Heimplatz Ende 2024

bei durchschnittlich 4.701 Euro lagen. Davon zahlte die Pflegekasse im

Durchschnitt 1.470 Euro. Zusätzlich bekamen die Bewohnerinnen und Bewohner von

der Pflegeversicherung durchschnittlich 807 Euro pro Monat für ihre

pflegebedingten Eigenanteile in Form der nach Wohndauer gestaffelten Zuschläge

erstattet. Durchschnittlich 950 Euro mussten sie selbst für die Pflege zuzahlen,

hinzu kamen im Schnitt 977 Euro für Unterkunft und Verpflegung sowie 497 Euro

für Investitionskosten. Daraus ergibt sich nach Abzug der Zuschläge eine

durchschnittliche Gesamtbelastung von 2.424 Euro pro Monat. Sie liegt damit

wieder deutlich über dem Niveau von vor der Einführung der nach Wohndauer

gestaffelten Zuschläge zur Entlastung, die seit dem 1. Januar 2022 greifen.







für eine deutliche Entlastung gesorgt. So hatten Bewohnerinnen und Bewohner mit

einer Wohndauer von mehr als drei Jahren - dies sind rund 40 Prozent der

vollstationär Pflegebedürftigen - im vergangenen Jahr eine Gesamtbelastung von

lediglich 1.913 Euro zu tragen. "Insgesamt ist der Trend zu immer höheren

Eigenanteilen allerdings ungebrochen", betont David Scheller-Kreinsen,

stellvertretender Geschäftsführer des WIdO.



Mit Beginn des Jahres 2025 werden die allgemeinen Leistungssätze der

Pflegeversicherung steigen: Statt beispielsweise bisher 1.775 Euro pro Monat bei

Pflegegrad 4 gibt es dann 1.855 Euro (plus 4,5 Prozent). "Trotz der Zuschüsse

zur Entlastung und der Dynamisierung der Leistungen steigen die Zuzahlungen für

die Pflege im Heim weiter. Das hat unter anderem mit gestiegenen Lohnkosten

infolge der Verpflichtung der Einrichtungen zur tariflichen Bezahlung ihrer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den inflationsbedingten Tarifsteigerungen

zu tun", erläutert David Scheller-Kreinsen. In einer Prognose zur weiteren

Entwicklung der pflegebedingten Eigenanteile hat das WIdO verschiedene Szenarien

durchgespielt. "Wenn man von einer im Vergleich zu den Vorjahren eher moderaten

Steigerung der Zuzahlungen um 10 Prozent ausgeht, werden die Eigenanteile

inklusive Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten im Jahr 2029 eine

durchschnittliche Gesamtbelastung von 3.812 Euro pro Monat ergeben", so

Scheller-Kreinsen.



Deutliche Unterschiede auf Landes- und Kreisebene



Die WIdO-Analyse zur Entwicklung im Jahr 2024 umfasst auch einen Vergleich

zwischen den einzelnen Bundesländern. Er macht deutlich, dass die Höhe der

finanziellen Belastungen der Pflegeheim-Bewohnenden in den einzelnen

Bundesländern sehr unterschiedlich ist: Während die Gesamt-Zuzahlungen Ende 2024

in Nordrhein-Westfalen bei 2.764 Euro pro Monat lagen, waren es in

Sachsen-Anhalt lediglich 1.965 Euro. Besonders groß ist die Spanne bei den

Kosten für Unterkunft und Verpflegung: Während in Sachsen-Anhalt nur 774 Euro zu

bezahlen sind, sind es in Nordrhein-Westfalen 1.234 Euro. Auch bei regionaler

Betrachtung zeigt sich eine hohe Varianz: Kreisbezogen zeigt sich eine Spanne

der pflegebedingten Zuzahlungen von durchschnittlich 1.321 Euro bis 616 Euro je

Monat. Dabei ist ein deutliches Süd-Nord-Gefälle ist sichtbar.



