Dax am Mittag weiter schwach - Impulse aus Asien verpuffen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.965 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Am Ende der Kursliste rangierten Infineon, SAP und BASF. Besser lief es dagegen unter anderem für die Papiere von RWE, der Deutschen Bank sowie der Hannover Rück.





