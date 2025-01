Habeck für deutliche Steigerung von Verteidigungsausgaben

sm0kinash3s schrieb 30.12.24, 11:28

Danke für die bisherigen Antworten. Ich sehe RM auch eher als Hardasset und hoffe, dass der Kurs nominal eine Inflation widerspiegelt (also er dann entsprechend steigt).

Wie jedoch bemerkt wurde - und das konnte man im Minensektor schmerzlich erfahren - können Preissteigerungen (Betriebsstoffe, Löhne, Material, Gebäude, etc.) die Bilanz ordentlich verhageln.

Wenn dann noch Finanz- bzw. Militärhaushalte geschliffen und "Lösungen" in Aussicht gestellt werden, passiert, denke ich, sowas wie jetzt: Seitwärts mit Risiko zurück. Was für mich allerdings eine Einstiegschance darstellen würde. Momentan stehe ich noch an der Seitenlinie.

Guten Rutsch.