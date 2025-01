Wie Meme-Tokens den Kryptomarkt verändern

Memecoins haben dieses Jahr die Kryptoszene dominiert. Von Tokens, die von Zwergflusspferden inspiriert sind, über politische Kandidaten bis hin zu künstlicher Intelligenz – die Vielfalt der neuen Memecoins scheint grenzenlos.

Plattformen wie Pump.fun haben diesen Trend durch einfache und zugängliche Token-Launchpads maßgeblich unterstützt. Am 19. November erreichte Pump.fun einen Höchststand von 2,58 Milliarden US-Dollar an graduierter Token-Handelsvolumen, laut Daten von The Block.