Stellantis-Minus prägt Autosektor - US-Steuervorteile im Blick

Die Richtung gaben im Sektor die Aktien von Stellantis vor, die am Freitag an den Börsen in Mailand und Paris um mehr als drei Prozent absackten. Aber auch die Anteile der deutschen Autobauer können ihren jüngsten Abwärtstrend weiterhin nicht umkehren. Die im Dax notierten Vorzugsaktien von Volkswagen gaben zuletzt um 0,4 Prozent nach. Zeitweise betrug ihr Minus bis zu 1,4 Prozent.

Laut einem Händler sind ausbleibende US-Steuervergünstigungen ein Thema für die Branche. Er verwies auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach bestimmte Elektrofahrzeuge von Herstellern wie Volkswagen oder Stellantis in den USA künftig nicht mehr auf einer Liste für Steuergutschriften stehen sollen, weil die Regeln dafür strenger geworden seien.

Dem Bericht zufolge sollen die Subventionen für Fahrzeuge wie den ID.4 von Volkswagen schon diese Woche wegfallen. Für das Elektro-Vorzeigemodell der Wolfsburger gehe damit ein Steuervorteil von 7.500 US-Dollar verloren, heißt es in dem Bericht. Als Grund dafür, dass die Liste der förderzulässigen Fahrzeuge von 22 im Vorjahr auf nur noch 18 Modelle schrumpft, wurden verschärfte Anforderungen etwa an die Beschaffung von Batterieteilen und Rohstoffen aufgeführt.

Die Nachrichten kommen in einer Zeit, in der sich europäische Hersteller ohnehin auf Gegenwind in den USA einstellen müssen. Sie bereiten sich auf den bevorstehenden Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident vor, der am 20. Januar auf der Agenda steht. Mit einer protektionistischen Haltung droht Trump mit zusätzlichen Zöllen auf im Ausland hergestellte Autos.

Tesla war an der Börse wochenlang starker Profiteur der Trump-Politik, geriet allerdings zuletzt auch unter Druck. Enttäuschende Absatzzahlen verpassten den Anlegern am Vortag eine kalte Dusche. Wie es in dem Bloomberg-Bericht nun weiter heißt, taucht der Cybertruck von Tesla neu auf dieser Steuer-Vorteilsliste auf. Für eine deutliche Erholung der Tesla-Anteile sorgte dies im vorbörslichen US-Handel jedoch nicht, nachdem die Aktien mittlerweile um fast 24 Prozent von ihrem Rekordhoch im Dezember zurückgekommen sind./tih/ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 77,00 auf Tradegate (03. Januar 2025, 14:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -14,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,50 %. Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Bil.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 370,00USD was eine Bandbreite von -67,53 %/+0,12 % bedeutet.