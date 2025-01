De.mem veröffentlicht Details zum neuen Produkt für Membrantechnologie

Nach einem erfolgreichen Jahresablauf kann De.mem, das in Australien ansässige internationale Wassertechnologieunternehmen, nun den Abschluss eine neue und erweiterte Produktpalette bekannt geben. Im November startet das Unternehmen die Einführung seiner neuen Reihe kleiner, standardisierter Ultrafiltrations-Membransysteme. De.mem will sich damit neuen Wachstumsmärkte erschließen.

Der Markt für Haushaltswasserfiltrationssysteme wächst schneller als die gesamte Wasseraufbereitungsindustrie. Diesen entscheidenden Faktor wollen sich Firmenchef Andreas Kröll und sein Team zunutze machen. Im Blick haben sie vor allem die Region Asien-Pazifik, denn die macht den größten globalen Anteil am Gesamtmarkt für Haushaltswasserfilter aus. Deshalb wird De.mem genau hier mit dem neuen Produkt aktiv.

„In vielen Ländern in der Region Asien-Pazifik findet man nur unzureichend gereinigtes Wasser, weshalb hier ein besonders hoher Bedarf an flexiblen Filtersystemen z.B. für private Haushalte besteht. Diese Nachfrage wird durch Trends wie etwa das starke Bevölkerungs-, aber auch Wirtschaftswachstum in der Region noch verstärkt.“

Die Produkte sollen hauptsächlich über Vertriebspartnerschaften verkauft werden. Dieses Vertriebspartnerschaftsmodell bringt für De.mem Kostenvorteile. Über die Vertriebsbemühungen in Singapur hinaus befindet sich De.mem in ersten Gesprächen mit potenziellen Vertriebspartnern für Malaysia, Indonesien und Indien.

De.mem konnte mit dem neuen Produkt bereits erste Einnahmen in asiatischen Märkten erzielen. Das Produkt wurde etwa an das Unternehmen Wassertec, De.mem‘s Vertriebspartner in Singapur, verkauft und zum Beispiel in einem großen Unterhaltungskomplex in Singapur installiert.

Das Unternehmen sieht damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Marktreife sei zudem ein Beweis für die Qualität der Technologie von De.mem, so Firmenchef Andreas Kröll.

Markt für private Haushalte im Visier

De.mem bietet seinen Kunden bereits seit vielen Jahren industrielle Lösungen zur Filtration. Nun will De.mem verstärkt Produkte für private Haushalte vermarkten. Die neu vorgestellte Produktreihe ist ein standardisiertes Membranfiltrationssystem, welches in Wohngebäuden, aber auch in kommunalen oder industriellen Wasseraufbereitungsanwendungen zum Einsatz kommen kann.