Buffett überbietet zum 9. Mal in Folge den S&P 500

Die Class-A-Aktien des in Omaha ansässigen Konglomerats stiegen im vergangenen Jahr um 25,5 Prozent und übertrafen damit die Rendite des S&P 500 von 23,3 Prozent. Berkshire-Aktien überschritten im Laufe des Jahres die Marke von 700.000 US-Dollar und erzielten ihr neuntes positives Jahr in Folge.

Die Zinsen und sonstigen Anlageerträge beliefen sich in den ersten drei Quartalen 2024 auf 8 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 4,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Ein entscheidender Faktor war der enorme Bargeldbestand von Berkshire – etwa 325 Milliarden US-Dollar Ende September, fast doppelt so viel wie die 168 Milliarden US-Dollar Ende 2023. Trotz nachlassender Höchststände ermöglichten höhere Zinsen weiterhin wettbewerbsfähige Renditen auf diesen Cash-Bestand.

Der legendäre 94-jährige Investor häufte diese beeindruckende Menge an Bargeld an, indem er seine zwei größten Beteiligungen, Apple und Bank of America, verkaufte – ein Schritt, der viele überraschte. Er war 2024 überwiegend in Verkaufsstimmung und veräußerte in den ersten drei Quartalen Aktien im Wert von 133 Milliarden US-Dollar.

Geico, Berkshires Vorzeige-Versicherer und von Buffett als sein "Lieblingskind" bezeichnet, setzte seine Erfolgsgeschichte auch 2024 fort. Der Versicherer erzielte in den ersten drei Quartalen 2024 einen Underwriting-Gewinn von 5,7 Milliarden US-Dollar, mehr als doppelt so viel wie die 2,3 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Noch 2022 hatte Geico einen prätaxierten Underwriting-Verlust von 1,9 Milliarden US-Dollar verzeichnet, da es Marktanteile an den Konkurrenten Progressive verlor, bedingt durch die langsame Einführung von Telematik-Technologie. Diese Programme ermöglichen es Versicherern, Fahrdaten wie Kilometerstand und Geschwindigkeit zu erfassen, um Policen besser zu bepreisen.

Obwohl Berkshire den S&P 500 im letzten Jahr übertraf, dämpfte Buffett die Erwartungen für eine zukünftige Outperformance, da die enorme Größe des Unternehmens es schwierig mache, mit Investitionen signifikante Veränderungen zu erzielen.

"Mit unserem aktuellen Mix an Unternehmen sollte Berkshire etwas besser abschneiden als der durchschnittliche amerikanische Konzern und, was noch wichtiger ist, mit deutlich geringerem Risiko eines dauerhaften Kapitalverlusts operieren", schrieb Buffett in seinem Jahresbrief 2023. "Alles darüber hinaus wäre Wunschdenken".

Buffetts langfristige Erfolgsbilanz bleibt jedoch unerreicht. Seit er in den 1960er Jahren die Kontrolle übernahm, hat Berkshire die durchschnittliche jährliche Rendite des S&P 500 verdoppelt. Das Unternehmen, das sich über 40 Branchen und 60 Unternehmen erstreckt, bleibt ein unvergleichlicher Maßstab.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

